vivo X21屏幕指纹手机发布会

时间：2018-03-19 19:30:00

地点：乌镇

产品：vivo X21

vivo官方已经确认，2018年3月19日，vivo将乌镇发布本年度重磅新品X21手机。据了解，X21手机将搭载全面屏、AI智能引擎和屏下指纹技术。

3月19日19点，vivo将正式揭晓答案，目前小编已经到达前方阵营，将为小伙伴们带来全程图文直播，敬请期待哦~

（敲黑板）本次直播是有奖品的哦~

本次发布会，IT之家将进行全程有奖图文直播，奖品为vivo旗舰手机一部，因此期待大家在评论区踊跃发言，表达对vivo X21的观点和看法。

• 直播互动有奖活动规则：

①在图文直播贴内发表评论留言，每人五次发言机会，可说出你对vivo X21手机的见解；

②关于中奖楼层的确认：截至3月21日00:00:00活动结束时，将以总楼层数乘以随机选取的百分比数值，结果取整后即为中奖楼层，四舍五入取整数。

• 奖品所对应的楼层百分比数字：31.9%

• 活动补充解释说明：

1、回复内容含刷奖大量重复无意义发帖，恶意重复灌水、恶意攻击字眼、辱骂他人等情况，将取消获奖资格，获奖楼层则按原楼层数向后顺延一位。例如第7楼用户违规，则由第8楼用户获得奖品；

2、软媒公司员工，不参与任何软媒官方活动；

3、软媒公司拥有有本次活动的最终解释权。

该手机已经现身Geekbench数据库。Geekbench显示跑分的是vivo X21的屏下指纹版本，因为其型号中带有“UD（under-display fingerprint）”字样，vivo X20 Plus UD是全球首款采用这种技术的手机，X21采用该技术也并不令人意外。

vivo X21 UD配备了骁龙660处理器，跟X20一样。搭配6GB内存，比前代产品高出2GB。值得一提的是，新机将预装Android 8.1奥利奥系统。

X21实拍样张▼