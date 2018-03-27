小米MIX 2S发布会图文直播

时间：2018年3月27日14：00

地点：上海宝山体育馆

产品：小米MIX 2S

今天下午14点，小米将在上海召开小米MIX 2S新品发布会，IT之家小编已经火速赶往发布会前阵，届时将为小伙伴们带来全程的直播，敬请期待。

目前可以确认，小米MIX 2S将国内首发骁龙845，跑分达到了27万！妥妥的旗舰。雷军曾表示，做款骁龙845手机首发，绝对不是买个芯片装进去那么简单，因为研发手机的时候，高通芯片远远没有完工，小米需要派大量工程师参与到芯片研发过程中去，帮助测试并协助修复各种bug。无论哪家厂商做新一代旗舰处理器的首发，都是一件高难度的工作。雷军还调侃称作为高通最新旗舰的骁龙845非常出色，但只有一个缺点——太贵了，骁龙845，再加上17%的进口增值税，500多元，是骁龙660的三倍多。

在设计上，小米MIX 2S采用四曲面精密陶瓷设计，拥有玉般质感。配置方面搭载骁龙845+8G内存+256G机身存储等等。

小米MIX 2S还将搭载双1200万像素后置镜头，3月26日晚间，雷军还在微博上晒出了小米MIX 2S的夜间拍照，是上海外滩夜景和东方明珠夜景。看起来雷军对小米MIX 2S的拍照质量信心十足，还誓要和iPhone X好好比比拍照。

除了小米MIX 2S以外，小米表示还有两款新产品也将亮相本次发布会，会是什么呢？今天下午，IT之家将为小伙伴们带来全程直播，敬请期待。