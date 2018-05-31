智型致美 领潮未来——2018斐讯新品夏季发布会

时间：6月8日 19:30

地点：三亚市海棠湾 亚特兰蒂斯酒店

斐讯家族再添新成员，核心科技，享你所想。斐讯智能路由器K2T颜值与功能并存；斐讯智能运动手环W3七色更潮美； 斐讯智能体脂秤S9精准测量23项身体指标。2018斐讯新品夏季发布会直播，斐讯智能体脂秤S9代言人全能艺人陈伟霆亲临，更有新品大奖等你来赢！

本次发布会，IT之家将进行全程有奖图文直播，奖品为斐讯智能路由器K2T、斐讯智能体脂秤S9、斐讯智能运动手环W3各一个，欢迎大家猛戳直播贴，并在评论区踊跃发言，分享对于斐讯新品的看法。

• 直播互动有奖活动规则：

①在图文直播贴内发表评论留言，可说出你对斐讯新品的见解；

②关于中奖楼层的确认：截至6月9日00:00:00活动结束时，将以总楼层数乘以随机选取的百分比数值，结果四舍五入取整数后为中奖楼层。

• 奖品所对应的楼层百分比数字：斐讯智能路由器K2T（16.8%）、斐讯智能体脂秤S9（38.6%）、斐讯智能运动手环W3（68.1%）

• 活动补充解释说明：

1、回复内容含刷奖大量重复无意义发帖，恶意重复灌水、恶意攻击字眼、辱骂他人等情况，将取消获奖资格，获奖楼层则按原楼层数向后顺延一位。例如第7楼用户违规，则由第8楼用户获得奖品；

2、软媒公司员工，不参与任何软媒官方活动；

3、软媒公司拥有有本次活动的最终解释权。