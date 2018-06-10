一年一度的E3游戏展又一次来到我们的面前，今天凌晨，EA所展开的EA Play已经为我们打了头阵，而6月11日的焦点自然是微软Xbox E3展前发布会，微软Xbox将会首次在微软剧院举办本次E3展前发布会。



在这一次的发布会之中，微软也表示这将会是历史上规模最大的展前发布会，之前微软就通过Twitter预热，表示将会在展前发布会上公布大量的游戏，其中有许多游戏是首发或者独占。而现在Xbox的负责人Phil Spencer在推特上表示，本次的Xbox E3展前发布会将会有15款游戏全球首发。

Phil Spencer在推特发推，称请大家期待北京时间6月11日凌晨4点的微软Xbox E3展前发布会，因为Xbox将会为大家带来无与伦比的展前发布会，同时Phil还表示Xbox将会在本次的E3展前发布会上公布为数众多的游戏，其中有15款游戏将会全球首次亮相，其中应该不乏Xbox和Win10的独占游戏。

根据IT之家得到的消息，微软Xbox将会在E3展前发布会上公布《极限竞速：地平线4》，同时还将享有众多游戏的独家宣传权，此外许久不见的日式游戏也将来到Xbox One平台。

IT之家将会全程图文直播本次的微软E3展前发布会，大家一起看看微软有什么核弹引爆全场吧。