vivo NEX智慧旗舰手机发布会

时间：2018年6月12日 19:30

地点：上海

产品：vivo NEX手机

（敲黑板）本次直播是有奖品的哦~

本次发布会，IT之家将进行全程有奖图文直播，奖品为vivo NEX手机一部，因此期待大家在评论区踊跃发言，表达对vivo NEX的观点和看法。

2018年6月12日下午19:30，vivo NEX发布会正式开始，届时预热了许久的NEX旗舰手机将正式发布。IT之家将对本次发布会进行全程图文/视频直播，欢迎大家密切关注，和小编一起揭晓这款旗舰新品。

根据此前的报道，vivo NEX全面屏手机将推出双版本，分别搭载高通骁龙845、骁龙710处理器。根据高通骁龙710的定位，其在660的基础上进行了一定幅度的性能提升，但是更大的提升在于图像处理器、人工智能等方面。



目前vivo官方正式揭晓了vivo NEX的真机渲染图，机身边框看起来十分窄，而且下巴也比一般的安卓全面屏手机要小。除了惊人的屏占比以外，vivo NEX还将搭载弹出式摄像头、屏幕发声、屏下指纹等黑科技。

2018年6月12日，19:30，IT之家将对本次发布会进行全程图文/视频直播，发布会结束之后，将会带给大家第一时间的产品开箱上手，敬请期待。

本次发布会，IT之家将进行全程有奖图文直播，奖品为vivo NEX手机一部，因此期待大家在评论区踊跃发言，表达对vivo NEX的观点和看法。

• 直播互动有奖活动规则：

①在图文直播贴内发表评论留言，每人五次发言机会，可说出你对vivo NEX手机的见解；

②关于中奖楼层的确认：截至6月17日00:00:00活动结束时，将以总楼层数乘以随机选取的百分比数值，结果取整后即为中奖楼层，四舍五入取整数。

• 奖品所对应的楼层百分比数字：61.2%

• 活动补充解释说明：

1、回复内容含刷奖大量重复无意义发帖，恶意重复灌水、恶意攻击字眼、辱骂他人等情况，将取消获奖资格，获奖楼层则按原楼层数向后顺延一位。例如第7楼用户违规，则由第8楼用户获得奖品；

2、软媒公司员工，不参与任何软媒官方活动；

3、软媒公司拥有有本次活动的最终解释权。