三星Galaxy Note9中国发布会

时间：2018年8月15日 19:30

地点：上海

产品：三星Galaxy Note9手机

8月9日，三星在美国纽约发布了新一代旗舰手机三星Galaxy Note9，8月15日，三星Galaxy Note9中国发布会将在上海1862时尚艺术中心举行，IT之家小编将在现场为大家带来这次发布会的全程视频/图文直播。

相信大家在此前纽约发布会上已经了解到，三星Galaxy Note9采用6.4英寸Super AMOLED QHD屏，玻璃和金属机身结构，光滑优雅的曲线，以及略微弯曲的显示屏。Note 9有四种不同的颜色可供选择，分别是海蓝色（这是带有黄色S笔的那个），淡紫色，金属铜色和午夜黑色。

在Note9身上，S Pen进行了重大升级，可以通过蓝牙控制手机，例如点击S Pen上的按键暂停YouTube视频或双击以跳至下一个视频，可以控制音乐播放等内容，可以根据自己的喜好进行自定义。40秒的充电将为您提供30分钟的电池续航时间，因此不必担心S Pen上的电池耗尽。

Galaxy Note 9采用高通骁龙845移动平台，这是美国和中国的版本，其它地方，Note 9将搭载10nm Exynos芯片。另外三星Note 9是首批运行《堡垒之夜》的Android设备之一，而且这款手机本身配备了创新的水冷解决方案。Galaxy Note 9存储容量为128GB起，最大512GB，可通过存储卡扩展至最大1TB。

三星Galaxy Note9 6GB RAM / 128GB的型号在美国的官方价格为1,000美元（约合人民币6819元），8GB RAM / 512GB版本为1200美元（约合人民币8183元），在中国三星官网上也给出了星Galaxy Note 9国内尝鲜价，6GB+128GB为7499元，8GB+512GB为9499元，中国发布会，最终售价情况是一大看点。

除了价格外，关于本次中国发布会，IT之家小编最关心的还是本地化，三星Galaxy Note9针对国内市场是否会有一些独特的功能体验？S Pen是否会针对中国本地应用实现一些定制的功能？这些都是重要看点。这些问题的答案，欢迎大家和IT之家一起，在8月15日晚上共同揭晓。