一年一度的E3游戏展即将到来，而在游戏迷的盛宴正式举办之前，各大厂商都准备将自家的拿手好戏通过展前发布会的形式透露给大家，其中就包括微软和Xbox游戏部门。由于索尼决定不参加本次的E3游戏展，因此毫无疑问微软成为了今年E3游戏大会的最大关注点，不单单是海量的游戏，更是有传说之中的新一代主机。而微软E3展前发布会也将在6月10日凌晨4点在洛杉矶的微软剧院正式举办。

根据目前的消息，微软将会在本次的E3展前发布会上公布海量的游戏以及最新的游戏实际画面，其中就包括《战争机器5》、《光环：无限》以及《奥日与黑暗森林》。当然除此之外，微软在去年E3展前发布会上收购的游戏工作室据悉也将公布自己的新作，甚至《神鬼寓言4》也有传闻称将会在本次的E3展前发布会上公布。

当然除了这些游戏之外， 大家最为关心的还是新一代的Xbox主机，随着云游戏的到来，新一代主机必将在云计算上更胜一筹，而根据目前得到的消息，微软将会公布两款Xbox主机，其中一台将会成为新一代的性能怪兽。

此外微软还将在本届的E3展前发布会上介绍xCloud这个服务，微软希望玩家能够在更多的设备上游玩Xbox游戏。

受到微软Xbox的邀请，IT之家本次将会在洛杉矶现场为大家带来E3展前发布会的现场图文直播，同时这也是IT之家首次参加E3游戏展，和全球玩家共同感受最强大的游戏盛宴。