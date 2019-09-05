9月5日晚上22:00 ，诺基亚手机在德国柏林举办 IFA 2019新品发布会，预计将带来诺基亚7.2、诺基亚6.2智能手机，另外还可能会有折叠翻盖机诺基亚2720 Flip发布。

▲诺基亚7.2

据了解，诺基亚6.2和诺基亚7.2都使用了聚合物复合材料，其强度是聚碳酸酯的两倍，重量是铝的一半。诺基亚7.2具有黑色、银白色和绿色三种配色。采用6.3英寸水滴屏，分辨率为1080p+（HDR10）。硬件上，采用高通骁龙660处理器，有4GB和6GB两种内存选择，64GB和128GB两种存储空间可选，电池容量为3500mAh，具有3.5mm耳机口。

摄像方面，诺基亚7.2采用“奥利奥”排列后置三摄，4800万像素主摄+800万超广角（118度）+500万像素景深传感器。前置摄像头像素为2000万。

▲诺基亚6.2

诺基亚6.2和诺基亚7.2的屏幕大致相同，采用6.3英寸水滴屏，分辨率为1080p+（HDR10）。具有银白色和黑色两种配色，硬件方面，搭载高通骁龙636处理器，电池容量为3500mAh。

摄像方面，也是“奥利奥”后置三摄，1600万+800万+500万像素组合，前置摄像头为800万像素。