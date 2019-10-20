微软将在10月2日举行Surface新品发布会，预计将带来Surface Pro 7和Surface Laptop 3等新品，另外也可能带来搭载Windows Core OS的双屏或折叠屏设备。

微软正在计划对Surface Pro 7进行重大的重新设计，该报告的其中一个版本使用继承前一代的设计。这里的主要变化是，该款型号还将保留USB Type-A接口，但也会使用USB-C端口替代MiniDisplayPort接口。据说该版本还包含英特尔处理器，是最新的第十代Intel芯片。

根据此前爆料，看起来变化最大的设备是即将面世的Surface 7。具有“戏剧性”的现代化设计，具有近乎无边框的显示屏。该报告称其显示屏的外观有点像最新的iPad Pro，但Surface新设备的顶部和底部的边框比侧面的边框要稍宽一些，以便容纳相机和磁吸装置。

微软Surface Laptop 3的外观稍微变化。Surface Laptop 1代、2代均仅支持Alcantara材质键盘，而Surface Laptop 3将至少提供一种不带Alcantara织物覆盖物的机型。根据该报告，Surface Laptop 3可能将配备两个USB-C端口。在渲染图中该接口一面还未曝光。

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