第四届高通骁龙技术峰会将于12月3日至12月5日在夏威夷举行,IT之家已受邀抵达现场,会上官方有望发布高通下一代旗舰处理器骁龙865。

据悉,本次峰会将聚焦包括高通骁移动平台、扩展现实(XR)和始终在线、始终连接的PC在内的最新动态,同时高通总裁克里斯蒂安诺·阿蒙和高通高级副总裁兼移动业务总经理Alex Katouzian将主持本届峰会。

根据此前相关的爆料消息显示,骁龙865将采用单颗高频A77核心+3颗A77核心+4颗A55内核方案,主要包括:CPU:1*A77(2.84GHz )+3* A77(2.42GHz)+4* A55(1.8GHz);GPU:Adreno 650(587MHz )。在基准测试中高通骁龙865处理器获得4,034的单核分数和12100的多核分数,芯片的功率效率有望提高20%。

值得一提的是,邀请函上,标注着「Say“Aloha”to the future of 5G and more」,这意味着5G将成为本次峰会的重点,骁龙865可能会同时推出5G版本和4G版本。