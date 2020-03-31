vivo S6 5G新品发布会直播

时间：2020年3月31日19:30

产品：vivo S6 5G

3月19日，vivo官方宣布，vivo S6 5G新品发布会将于3月31日19:30召开。本次发布会的slogan为“点亮夜色点亮你”。届时，vivo S6 5G将正式亮相。

根据此前信息，vivo S6机身十分轻薄，背面采用3D曲面玻璃，重量控制在200克以内，搭载双模5G芯片，支持夜景自拍功能。

此外，vivo S6 5G采用“奥利奥”后置四摄方案，三颗摄像头采用竖向居中排列，有一枚摄像头单独位于右侧。

3C认证信息显示，型号为V1962BA的vivo 5G手机支持18W快充，这款手机应为vivo S6 5G。

vivo S6 5G新品发布会将于3月31日19:30进行。届时，IT之家将带来视频直播，敬请关注。

本次直播是有奖直播哦，奖品是IT之家提供的vivo S6手机一部，一个中奖名额，欢迎大家积极发言！

•直播互动有奖活动规则：

①在图文直播贴内发表评论留言，每人五次发言机会，可说出你对vivo S6手机等新品的见解；

②关于中奖楼层的确认：将以发布会当日福彩3D号码（尚未揭晓）作为奖品所对应的楼层百分比数字，并乘以截至发布会结束时的总楼层数，结果取整后即为中奖楼层，四舍五入取整数。

•本次发布会有一个中奖名额。若3月31日福彩3D号码（尚未揭晓）为A B C，奖品所对应的楼层百分比数字则为：AB.C%。

•活动补充解释说明：

1、请发表正常和主题有关的评论，类似“我要中奖”等无关或无意义主题内容或违反评论规范者将取消获奖权利，并可能根据规范处罚。

2、软媒公司员工不参与本次有奖活动，软媒拥有本次活动的最终解释权。本活动与苹果公司无关。